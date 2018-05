Burkina Faso: Activités 2017 du parlement - Le comité de rédaction remet son rapport à Bala Sakandé

Le rapport d'activités 2017 de l'hémicycle a été remis, le vendredi 25 mai 2018, au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. Le comité de rédaction a fait des recommandations et des suggestions pour l'amélioration des rapports à venir et du travail législatif.

Le rapport d'activités annuel 2017 de l'Assemblée nationale est disponible. Il a été officiellement remis au président Alassane Bala Sankandé, le vendredi 25 mai 2018, par le comité de rédaction dudit rapport. Le document, selon le président du comité, Me Bénéwendé Sankara, reprend, sous la forme d'un rapport, les activités parlementaires et administratives menées par l'Assemblée nationale tout au long de 2017. « Vous verrez dans le rapport qu'il ne s'agit pas seulement du travail législatif à proprement parlé. En dehors du travail constitutionnel, le député a des activités connexes », a-t-il expliqué. Me Bénéwendé Sankara a aussi souligné le fait que le rapport insiste sur les moyens avec lesquels les députés ont travaillé durant toute l'année.

« Ce rapport est un devoir de redevabilité du travail parlementaire », a-t-il ajouté. Au cours de la cérémonie, le comité de rédaction a formulé des recommandations et des suggestions au président de l'Assemblée nationale pour, dit-il, améliorer les futurs rapports ainsi que le travail législatif. Ainsi, pour permettre une flexibilité dans la participation des membres relevant du personnel de l'administration, il recommande la prise d'un arrêté type pour leur désignation. En sus, au vu de la disparité des informations fournies par les groupes parlementaires, les commissions générales et les réseaux, le comité de rédaction préconise la mise en place d'un canevas type pour la collecte des données. « Nous avons pensé qu'il faut plus ou moins institutionnaliser le travail du comité et surtout anticiper. Il faut faire la collecte des données au fur et à mesure. On va élaborer un canevas qui va permettre cette collecte », a détaillé le président du comité, Me Bénéwendé Sankara.

En ce qui concerne cette dernière recommandation, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reconduit séance tenante le comité pour l'élaboration d'un canevas type de rédaction des rapports annuels de l'hémicycle. Quant au rapport 2017, il l'a dédié à son défunt prédécesseur Salifou Diallo, décédé le 19 août 2017. « C'est lui qui a mis les moyens nécessaires pour l'exécution des activités de l'an passé. Nous, nous fait qu'achever l'œuvre de Salifou Diallo », a reconnu Alassane Bala Sakandé. Le rapport 2017 des activités de l'Assemblée nationale étant disponible, il a souhaité sa large diffusion sur toute l'étendue du territoire national et auprès des usagers que sont les élèves, les étudiants, les travailleurs, les chercheurs, les institutions, et l'ensemble des partenaires de sa structure. « Nous attendons les suggestions de la population, car nous sommes là par le peuple et pour le peuple », a conclu Alassane Bala