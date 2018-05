Burkina Faso: Coupe du Faso - SALITAS surclasse l'ASFB par 2 buts à 0

Le Partenariat de Ouagadougou en collaboration avec des structures comme « Health policy Plus » et la… Plus »

Appréciant l'ensemble de la rencontre le Président du Faso a estimé que la partie n'était pas à la hauteur des attentes du public. Il a regretté le manque de cohérence de l'ASFB contrairement à SALITAS qui était techniquement et physiquement préparée. Roch Marc Christian Kaboré a souhaité que les équipes soient plus au point pour la prochaine édition.

Avec cette victoire SALITAS reçoit, outre le trophée, la somme de 10 millions de nos francs, des médailles en or. L'ASFB s'en tire avec 7,5 millions et des médailles en argent. Les équipes classées troisième et quatrième reçoivent respectivement 5 millions et 2,5 millions. L'Assemblée nationale a encouragé les deux finalistes en octroyant 500 mille francs à l'équipe victorieuse et 300 mille à la perdante.

