Ile Maurice: Cour intermédiaire - Coupable d'attentat à la pudeur sur une enfant

Cette affaire remonte au 11 novembre 2014. La petite fille jouait chez une voisine à l'étage. À un moment, elle est descendue seule chez elle, au rez-de-chaussée, pour récupérer des jouets. C'est alors que le voisin Hareef Abdool Neeroo a pénétré dans la maison. Il lui a touché les parties privées avant de commettre un acte indécent sur sa personne. La fillette a crié. L'accusé lui a alors remis Rs 25 et des bonbons. Elle est ensuite remontée à l'étage pour raconter sa mésaventure à son amie et est restée avec elle, en attendant l'arrivée de sa mère.

