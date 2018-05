Ile Maurice: Difficultés en mer - Dani Appave revient sur sa mésaventure

Il est âgé de 37 ans et compte 14 ans d'expérience au sein des forces de l'ordre. Plus »

L'embarcation en question, Dani Appave en est le propriétaire depuis deux ans. Et à son bord, cet habitant de Rose-Hill a pu visiter plusieurs pays de l'océan Indien, dont la Thaïlande, la Malaisie, le Sri Lanka, les Maldives, Mayotte et les Seychelles. Par contre, c'était la première fois que le catamaran allait mettre le cap sur Maurice. Mais cela n'a pu se faire car son propriétaire a dû l'abandonner en mer. À présent, c'est son assureur qui prend l'affaire en main.

Le jour de l'incident, le propriétaire est allé se reposer vers 6 heures. Sauf que, quelque temps après, ses amis sont venus l'alerter en lui disant que la poutre transversale du bateau a rompu. «Le mât n'a pas tardé à tomber. Gilbert Perrier et Bertrand Koenig ont assuré que celui-ci ne tombe sur personne. Mais il y a eu des dégâts matériels... Compte tenu des conditions climatiques calmes, soit une houle de 1 m 50 et les douze nœuds de vent, la poutre n'aurait pas dû se rompre. Mais on ne peut jamais savoir avec les métaux», fait ressortir le capitaine du bateau.

