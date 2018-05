Ile Maurice: Coupe du monde et Budget - Une coïncidence ?

Essaierait-il de «bar goal» ? Doit-on sortir le carton rouge ? En tout cas, depuis que la date de la présentation du Budget a été annoncée - soit le 14 juin - les spéculations vont bon train. Car l'exercice coïncidera avec le coup d'envoi de la Coupe du monde, en Russie.

Le grand oral du ministre des Finances devait avoir lieu le 15 juin, affirme un membre influent du MSM. Cependant, la probabilité que l'Eid-ul-Fitr puisse être célébrée ce jour-là a poussé Pravind Jugnauth à reconsidérer la date. «Le Premier ministre et ses conseillers ont préféré ne pas prendre de risque et ont opté pour le 14.» D'ailleurs, souligne notre interlocuteur, le Budget sera présenté à 15 heures pour permettre aux Mauriciens de suivre le premier match de la Coupe du monde, dont le coup d'envoi sera donné à 19 heures. «Il y aura la cérémonie d'ouverture une heure avant et les Mauriciens auront le loisir de tout suivre.»

Quelles bonnes - ou mauvaises - surprises nous réserve Pravind Jugnauth ? «Il ne va pas courir le risque de prendre des mesures impopulaires. Ce serait suicidaire pour le gouvernement.» Le dossier brûlant, soit le prix des carburants qui a flambé, devrait retenir l'attention du Grand argentier. «La dernière hausse des prix du diesel et de l'essence a provoqué pas mal de colère au sein de la population. Il n'y avait pas d'autre choix, vu les prix pratiqués sur le marché mondial, mais plusieurs ministres et députés estiment que le ministre des Finances a une marge de manœuvre s'il revoit la structure en ce qui concerne les coûts répercutés à la pompe.»

Interrogé à propos du timing de la présentation du Budget, Pravind Jugnauth a rétorqué : «Mo pa travay an fonksion Coupe du monde ou okenn koup. Mo get mo travay, mo get dat aproprié.»

Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, sur notre page Facebook. «Li enn gro malin, Coupe du monde, tou dimounn pou konsantré lor futbol, li pou mont pri lot koté», affirment des sceptiques. «Ki sann-la pou ékout bidzé ? World Cup first !» renchérissent d'autres.

Pour savoir s'il essayait de «bar goal», il faudra patienter encore quelques semaines.