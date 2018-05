Burkina Faso: Engagements des pays sur la planification familiale - "Motion Traker" pour suivre l'effectivité

Le Partenariat de Ouagadougou en collaboration avec des structures comme « Health policy Plus » et la «Société civile engagée pour la planification familiale Plus » a organisé, du 14 au 16 mai 2018, à Lomé, au Togo, un atelier d'orientation sur l'élaboration d'un outil de suivi des engagements. Les participants, issus des ministères de la santé, de la société civile et des partenaires, se sont penchés sur un outil dénommé, «Motion Tracker », expérimenté en Ouganda.

«Motion Tracker», qu'est-ce que c'est ? C'est un outil conçu et mis en œuvre en Ouganda par «SAMASHA Medical Foundation» pour suivre les engagements (politique, financier et programmatique) de ce pays en matière de santé de la reproduction et de planification familiale. C'est une plateforme qui permet aux partenaires de surmonter les obstacles et de progresser dans la réalisation des engagements d'un pays liés aux produits de santé de la reproduction. Le « Motion Tracker », selon son concepteur, Dr. Moses Muwonge, est un cadre dynamique personnalisé qui vise à renforcer la responsabilité et à stimuler l'action en assurant la visibilité des engagements et en mettant en avant les progrès, tout en favorisant la participation, l'implication et l'appropriation des différents partenaires afin de surmonter les obstacles à la réalisation des engagements.

Vu le succès de cet outil en Ouganda et en Tanzanie, les pays membres du Partenariat de Ouagadougou(PO) voudraient l'expérimenter pour suivre les engagements de leurs pays dans le domaine de la SR/PF. En effet, ces pays que sont le Benin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Togo et le Sénégal ont pris, dans le cadre de FP2020, des engagements en 2012 renouvelés en 2017 pour avancer les objectifs de la PF. En plus de cela, le PO a pris aussi des engagements appelés « engagements régionaux ».

L'Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) a travaillé au suivi de nombre de femmes nouvelles utilisatrices des méthodes modernes de contraception. Elle a amené les pays à faire des engagements (politique, financier et programmatique) vis-à-vis du PO et de l'initiative globale de FP2020.

Pour la directrice de l'Unité de coordination du PO, Fatimata Sy, le « Motion Tracher » n'est pas un audit ni de l'activisme mais un outil de suivi qui vient combler un manque dans l'échiquier du Partenariat de Ouagadougou. Sur les neuf pays, huit veulent l'appliquer. Le PO veut 3 ou à 4 pays pour l'expérimenter. Ainsi, il y a tout un processus à suivre. Il faut une organisation fédératrice, crédible pour porter l'outil, ensuite élaborer des outils de collecte des données. « Nous allons établir des critères d'admission des pays à l'utilisation de Motion Tracker », a indiqué Mme Sy. En rappel, l'objectif du PO de 2015-2020, phase d'accélération, est de recruter 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices des méthodes modernes de contraception. En décembre dernier, 40% de l'objectif était réalisé et la directrice de l'UCPO est confiante qu'en 2020, le compte sera bon ou dépassé.

Engagement du Burkina Faso renouvelé au sommet de Londres 2017

- Augmenter d'au moins 10% chaque année la ligne budgétaire allouée par l'Etat à l'achat des produits contraceptifs de 2017 à 2020

- Amener d'ici 2020, cinquante pour cent (50%) des collectivités territoriales à inscrire une ligne dans les budgets communaux pour le financement des activités de PF à partir de 2018

- Mettre à l'échelle la politique de délégation des tâches aussi bien pour les agents des centres de santé (infirmiers brevetés, accoucheuses auxiliaires, pharmaciens, vendeurs en pharmacie) que pour les Agents de santé à base communautaire (ASBC) d'ici fin 2018

- Assurer la gratuité de la planification familiale