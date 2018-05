Algérie: Appel au renforcement des relations entre l'ONU, l'UIP et les parlements nationaux

Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU depuis 2004, la résolution sur l'interaction entre l'ONU, les parlements nationaux et l'UIP, appelle chaque fois à l'amélioration de la collaboration entre l'ONU et les parlements.

Cette coopération doit aussi concerner "le rétablissement de la paix et le règlement de toutes les situations conflictuelles par l'apport de la diplomatie parlementaire", a-t-il souligné, relevant le rôle non négligé des parlementaires à ce propos.

Ces segments de coopération concernent aussi bien les questions liées à la démocratie et aux droits de l'homme, que celles en relation avec l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la participation des jeunes.

Intervenant lors de l'adoption d'une résolution sur l'interaction entre les Nations Unies, les parlements nationaux et l'UIP, Seddik Chihab qui a représenté l'Assemblée Populaire nationale (APN) lors de cette plénière de l'ONU, a relevé que "cette coopération se voulait multiforme" et couvrant "d'importants segments sociaux ayant des ramifications directes sur la vie quotidienne des citoyens ainsi que sur l'exercice même de la citoyenneté dans le respect de l'Etat de droit".

Le député Seddik Chihab a appelé à New York au renforcement des relations entre l'ONU, l'Union Interparlementaire (UIP) et les parlements nationaux, notamment dans les segments qui ont des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens et l'exercice de la citoyenneté.

