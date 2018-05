Algérie: Djelfa - Actions de solidarité du CRA au profit des nomades et populations des zones reculées

Le Croissant rouge algérien (CRA) a procédé ces dernière 48 heures à la distribution d'aides au profit des nomades et populations des zones reculées de la wilaya de Djelfa, dans le cadre de l'opération "Solidarité Ramadhan" de cette année.

L'initiative a été conduite par la présidente du CRA, Saida Benhabiles, qui a effectuée à l'occasion une tournée dans nombre de localités désertiques de l'extrême sud de Djelfa (Oum Laadham, Kettar et Selmana), mais aussi de l'ouest et de l'est de la région (Ledouis, Ben Yakoub, Zekkar et Sidi Bayzid). La caravane de solidarité, qui a profité à quelque 350 familles, a parcouru un périmètre géographique de près de 1000 km.

"Cette action de solidarité Ramadhan est une tradition initiée depuis 2014 par le Croissant rouge algérien", a déclaré samedi Mme Benhabiles dans un entretien avec l'APS, signalant que l'opération a consisté, cette année, dans la distribution de colis alimentaires d'une valeur unitaire de 7000 da, au profit des familles nomades et autres populations des régions reculées de Djelfa vivant dans des conditions difficiles".

La présidente du CRA s'est dite "très touchée" par les populations de ces régions, pour qui l'Etat a accordé des aides en vue de l'amélioration de leur cadre de vie, mais qui vivent néanmoins dans des conditions de vie difficiles, déplorant l'existence d'enfants non scolarisés et d'autres handicapés dans une même famille.

"Mais ces gens demeurent forts et gardent le sourire", a-t-elle constaté admirativement.

Ajoutant que cette initiative de solidarité fait partie des objectifs de la stratégie mise en place par le CRA, visant à venir en aide aux populations des régions des montagnes, sahariennes et frontalières du pays, tout en veillant à l'ancrage d'une culture de solidarité.

Parallèlement à la distribution de ces aides alimentaires, l'opportunité a été exploitée pour s'informer de plus près, auprès des populations ciblées, sur leurs préoccupations à l'échelle locale, en vue d'œuvrer à leur trouver des solutions, en collaboration avec les autorités locales, qui étaient sur place, a-t-elle fait savoir.

"Le rôle du CRA est complémentaire aux efforts de solidarité de l'Etat", a-t-elle encore souligné, soutenant que le défi a été relevé, grâce à l'ancrage de la culture de solidarité, "sans avoir eu recours au Trésor public et aux aides de l'Etat".

Sachant que l'Etat a initié la politique de solidarité sous différentes formes, en garantissant notamment le droit à la gratuité de l'enseignent et de la santé, et la lutte contre les disparités sociales et la pauvreté.

Une politique, dont la consécration est tributaire, selon Mme Benhabiles, de "cette complémentarité dans la culture de solidarité, qui est un réflexe quotidien", a-t-elle observé.

-Vers la création d'un espace intitulé "Les amis du croissant rouge à Djelfa"-

Parmi les autres objectifs du CRA dans la wilaya, Mme Benhabiles a cité la création d'un espace, au service de l'humanité, intitulé "Les amis du Croissant rouge algérien", lequel englobera l'ensemble des acteurs de la société, entre hommes d'affaires, sportifs, hommes de culture et de culte et autres historiens et jeunes de la région.

"Ces acteurs vont œuvrer à la consécration de la complémentarité devant exister dans la culture de solidarité entre les membres de la société et l'Etat (politique de solidarité)", a-t-elle expliqué.

Le CRA est contre la solidarité circonstancielle, comme c'est le cas durant le mois du Ramadhan, a néanmoins relevé Saida Benhabiles, plaidant pour une "une solidarité dans la durée", et pourquoi pas durant toute l'année, a-t-elle indiqué, signalant, en outre, une action en cours pour l'acquisition de vêtements de l'Aïd El Fitr au profit des nécessiteux.

"Le CRA n'a pas pour objectif de colleter de l'argent", a-t-elle ajouté, mais surtout "d'inciter à l'acte de bienfaisance et de solidarité", tout en travaillant en coordination avec les imams et autres responsables concernés pour l'élaboration de listes de nécessiteux. Elle a fait part, à ce titre, de la mise au point d'une liste de 350.000 familles.

La présidente du CRA a, par ailleurs, exprimé son souhait d'accorder des aides à près de 200.000 familles nécessiteuses, durant cette année 2018, contre 100.000 familles bénéficiaires, en 2017.

Mme Benhabiles, qui a annoncé une campagne de solidarité avec les enfants, en coordination avec la Radio nationale, sous le nom "Jeu du sourire", a lancé un appel à une participation massive à cette initiative, en vue de la "collecte du plus possible de dons, pour leur distribution à la veille de l'Aid El Fitr", et pouvoir ainsi semer la joie dans le cœur des enfants.

"La collecte des dons se fait au niveau des bureaux du CRA de toutes les wilayas, au même titre que des sièges des radios locales", a-t-elle signalé.