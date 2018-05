Algérie: Une semaine d'activités culturelles

- Ouverture vendredi à Annaba du 13e Festival national de la musique et de la chanson citadines, avec la participation d'une vingtaine d'artistes, dont le Tunisien Zied Gharssa, le chanteur Mbarek Dekhla et les élèves de l'école communale de la musique Hassan El Annabi qui ont animé la soirée inaugurale.

- Lancement mercredi soir à la maison de la culture "Mouloud Kacem Nait Belkacem" de Tissemsilt, de la manifestation, "Nuits d'art et de culture du ramadhan", avec la présentation du monologue, "Rani Saim" écrit, mis en scène, et interprété par l'artiste Abdelkader Cherit.

Alger — Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par l'inauguration de la Semaine culturelle africaine au siège de l'Unesco à Paris, avec l'Algérie en invité d'honneur, en plus d'autres activités liées au théâtre, à l'archéologie, à la musique, à la danse et aux Arts plastics.

