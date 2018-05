Algérie: Zemali prendra part dimanche aux travaux de la CIT à Genève

L'ordre du jour de cette session examinera plusieurs thèmes notamment le rapport du directeur général sur le renforcement du rôle de la femme dans le travail "Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde de l'emploi" et la relance du dialogue social entre les acteurs de la tripartite.

La CIT qui se tient annuellement à Genève, regroupe des représentants et des délégations des acteurs de la tripartite (gouvernements, travailleurs et patronats) des Etats membres de l'OIT et ce en vue de débattre d'un ensemble de questions relatives au monde du travail.

Il tiendra des rencontres bilatéraux avec ses homologues de pays arabes, africains et latino-américains ainsi qu'avec des responsables du Bureau international du Travail (BIT), notamment le Directeur général de l'Organisation et la présidente de la Commission de l'application des normes.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.