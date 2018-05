Seychelles: La régate des Seychelles est de retour dans la nation insulaire dimanche avec 10 bateaux et 100 membres d'équipage

Après une pause de six ans, la régate des Seychelles revient pour une 4ème édition du dimanche 27 mai au 3 juin.

On attends dix bateaux avec une centaine de skippers et membres d'équipage participant à la compétition, dont un bateau entièrement féminin et un bateau entièrement seychellois. La régate sera menée par la société «Publi Voile» basée en France.

La régate des Seychelles débutera à Eden Island, une terre comblée sur la côte est de Mahé, l'île principale. Chaque jour, les marins pourront visiter différentes îles et pour cette édition, quelques îles supplémentaires ont été ajoutées à l'itinéraire.

Comme cela a été le cas dans les régates précédentes, certains skippers professionnels de haut niveau y participeront.

"Nous avons la chance d'avoir trois générations de skippers rejoignant la course de cette année. Même en Europe, il n'y a pas eu une seule course réunissant tous ces participants », a déclaré Regis Elhaouel, directeur général de« Publi Voile », principal organisateur de l'événement.

"Nous avons d'abord la génération Michel Desjoyeaux, Roland Jourdain et Franck-Yves Escoffier. Nous avons également les champions actuels, comme François Gabart et Franck Cammas, et nous aurons aussi des jeunes skippers qui ne sont pas encore connus, mais qui sont en train de gagner toutes les courses », a ajouté M. Elhaouel.

Après la cérémonie d'ouverture dimanche, les courses de régate débuteront lundi avec les skippers qui se dirigeront d'abord vers Silhouette au départ d'Eden Island. L'itinéraire a été conçu afin de mettre en valeur certaines spécificités des Seychelles, y compris certaines des îles privées.

La Seychelles Regatta est une compétition de voile qui vise à offrir un équilibre de navigation et de tourisme rigoureux en encourageant la découverte de l'archipel de 115 îles dans l'océan Indien occidental. Lancée en 2009, la régate seychelloise a eu lieu pendant trois années consécutives jusqu'en 2011.

S'adressant à la SNA, le directeur général du Seychelles Tourism Board, Sherin Francis, a déclaré qu'avec son climat idéal tout au long de l'année, les Seychelles deviennent lentement populaires pour leurs activités de sports nautiques. Elle a dit que la régate apportera une visibilité supplémentaire pour la nation insulaire.

Les dates choisies pour la compétition de voile ont été programmées avec le début des alizés sud-est des Seychelles qui fournissent des vents allant de 15 à 20 nœuds.

Il est néanmoins plus difficile d'attirer les skippers internationaux à cette période, étant donné qu'elle coïncide avec la haute saison pour la navigation en Europe.

Malgré cela, Mme Francis espère que la compétition de voile reste dans le calendrier des événements des Seychelles, avec encore plus de participants à l'avenir.