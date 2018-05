Ile Maurice: Beau-Bassin  - Quatre jeunes arrêtés pour vols de chiens de race

Labrador, rottweiller, boxer, cane corso... Ce sont là autant de races de chien qui n'échappent pas aux griffes des voleurs. La Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin a procédé à l'arrestation de quatre jeunes, habitant Résidence Barkly, mercredi.

Accusés provisoirement d'avoir volé des chiens de race dans la région de Beau-Bassin, ils ont été placés en détention. C'est après de nombreuses plaintes des propriétaires de chiens que la CID a initié une enquête. À l'instar d'une famille à Balfour, qui a constaté l'absence de Black, un labrador de deux ans, dimanche matin.

«Chaque matin, je l'appelle pour lui donner un morceau de pain. Et dimanche, je l'ai appelé à maintes reprises, mais il n'est pas venu. Je l'ai cherché partout dans la cour, il n'était pas là», raconte cette mère de famille. Elle alerte aussitôt ses enfants et ils s'y mettent tous à chercher le chien dans la localité. En vain. Ils ont alors pensé que leur chien ait pu s'échapper en enjambant la porte d'entrée. «Mais éventuellement, nous avons appris que d'autres voisins ont aussi perdu leurs chiens. C'est là que nous nous sommes rendus à l'évidence : un voleur est entré chez nous avant de repartir avec Black», a ajouté la mère.

Cette famille de Balfour se rend alors au poste de police et y apprend que plus d'une dizaine de chiens ont été volés ces derniers temps. «Nous avons commencé à faire des recherches et nous avons appris qu'un habitant de Résidence Barkly venait d'acheter un labrador. Nous nous sommes rendus chez lui et il a affirmé avoir acheté Black à un jeune homme», explique le propriétaire de Black, retrouvé mercredi. L'animal de compagnie semble un peu perdu, mais est en bonne santé.

Par ailleurs, Christophe Dumazel, un autre habitant de Beau-Bassin, a constaté la disparition de son rottweiller et de son boxer, Lisa et Zara respectivement, aux petites heures, lundi. Ses caméras de surveillance ont enregistré le voleur en action. Ce dernier a ouvert la porte cadenassée, a commencé a joué avec les deux chiens, avant de les endormir. Il a ensuite passer une laisse à leur cou. Et en a profité pour fouiller dans deux des voitures garées dans la cour. Selon les images des caméras de surveillance, le voleur s'est emparé d'un iPod et de Rs 150, retrouvés dans une des voitures.

Christophe Dumazel a porté plainte au poste de police de la localité. Et lors d'une patrouille de la CID de Beau-Bassin, des limiers ont reconnu le voleur qui marchait en compagnie d'un rottweiller. Ils ont pris le malfaiteur en chasse ; celui-ci a abandonné le chien et l'iPod volé avant de prendre ses jambes à son cou.

Le propriétaire a pu retrouver son rottweiller, Lisa. Mais Zara est toujours porté manquant.