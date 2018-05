Sénégal: Thyroïde - Plaidoyer pour une disponibilité des médicaments

Le Collectif international "Non à la Place de l'Europe à Gorée" appelle les autorités… Plus »

"On a peur de la chaleur, on est déstabilisé sur le plan psychologique et on a des palpitations, ce qui fait que le moindre efforts accélère le battement du cœur", a t-il ajouté.

La thyroïdie est une maladie qui se présente sous forme d'amaigrissement non justifié, d'excitabilité, de nervosité et de thermo phobie, a t-il relevé.

"C'est une équipe pluridisciplinaire qui doit prendre en charge les malades thyroïdiens. Ce sont des malades qui ont un traitement trop long (entre 18 mois et 2 ans) et la disponibilité des médicaments pose trop de problème", a t-il souligné.

D'après lui, cette journée permet de vulgariser les problèmes auxquels sont confrontés les malades dans le domaine du diagnostic, du traitement, de la formation, la thyroïde étant une pathologie multi disciplinaire qui implique l'endocrinologie, la médecine générale, la chirurgie générale, la radio et la chimio, l'ORL les isotopistes, etc.

