Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Les femmes formées au management de leurs entreprises

La 3ème édition de la Plate-forme de l'entrepreneuriat féminin a eu lieu récemment, à la salle de conférences de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) autour du thème: «Recrutement et gestion des ressources humaines».

Une occasion au cours de laquelle, Mme N'Goran Antoinette, directrice de cabinet, représentant la présidente internationale d'Afip, Désirée Djomand, a rappelé le sens de cette cérémonie. «C'est une rencontre mensuelle de partage d'expériences, de réseautage, dédiée aux femmes».

M. Kouman, représentant le ministère du Commerce, a réitéré l'engagement du ministère à prendre part aux activités de l'Afip visant à l'autonomisation de la femme.

Rappelons que les activités de la plate-forme s'articulent autour de trois axes principaux: l'Université du business qui est un espace spécial conçu pour parler du business ; la tribune de la femme Manager et du leadership, qui est un cadre de promotion des femmes qui ont un parcours exceptionnel en passant par leurs échecs et succès et l'Université de la femme qui est un guichet inter-partenaires où toutes les institutions viendront présenter toutes les informations concernant les femmes.

Dans son intervention, Hyacinthe Kouakou, ex-directeur des ressources humaines du District d'Abidjan, a défini les différents concepts du thème et donné les éléments essentiels pour un recrutement et une gestion des ressources humaines.

Mme Simone Kablan, chef d'entreprise et Vp entrepreneuriat à Afip, a également mis l'accent sur la formation du personnel.

Quant à Mme Marianne Taki épouse Haba, directrice des ressources humaines de Ciprel, elle a indiqué qu'il faut beaucoup de rigueur dans la gestion des hommes, rechercher les personnes compétentes et intégrer les recrutés, partager la vision de l'entreprise avec ces derniers.

Florence Koné, directrice générale d'Advantage Conseils et directrice de publication du magazine culinaire ivoirien Cordon bleu, estime, pour sa part, qu'il faut former son personnel, car a-t-elle dit, « un chef d'entreprise doit avoir un langage apaisé, travailler dans un climat social, surtout déclarer et assurer son personnel».

Pour sa part, Zahibeu Lissoh Brigitte, présidente de 20 associations « Les braves femmes de Guiberoua », a invité les femmes à éviter les conflits source de divisions dans les groupes.