Sénégal: Eradication du paludisme - Les travaux d'un chercheur présentés à la Fondation Bill Gates

Ces travaux des scientifiques de l'UCAD, d'autres équipes et partenaires du PNLP ont beaucoup contribué à la bonne maitrise du paludisme au Sénégal, et permet aujourd'hui au Sénégal de cibler l'élimination du paludisme en 2030. Il sera question d'étendre cette stratégie à l'échelle planétaire pour une éradication du paludisme relève-t-on encore.

Le communiqué rappelle que depuis près d'une vingtaine d'années, la Fondation Bill et Melinda Gates appuie le Sénégal, à travers l'Université Harvard de Boston et le département de Parasitologie de l'UCAD dans le cadre de la formation et de la recherche de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour l'éradication du paludisme.

A Seattle, Ndiaye a fait l'évaluation de l'impact de la recherche sur la génomique épidémiologique du paludisme réalisée au Sénégal par le département de parasitologie de l'UCAD en collaboration avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) et ses partenaires depuis une vingtaine d'années. Il a aussi abordé sa mise éventuelle à l'échelle au Sénégal et dans d'autres pays africains, pour l'éradication du paludisme.

Le Professeur Daouda Ndiaye, également chef du service de parasitologie-mycologie de l'Hôpital Aristide Le Dantec a mis au point en 2016 un test de dépistage du paludisme dénommé "Illumigène Malaria" qui définit une nouvelle norme de référence en matière de diagnostic. Elle permet de savoir en moins d'une heure si on est atteint ou non du paludisme, de détecter le parasite, y compris lorsqu'il se fait rare.

