Sénégal: L'institut Pasteur réceptionne un camion laboratoire

Le Collectif international "Non à la Place de l'Europe à Gorée" appelle les autorités… Plus »

Selon lui, c'est une unité qui peut se mouvoir dans n'importe quel terrain et participera à renforcer le diagnostic dans les zones les plus inaccessibles.

"Chaque nouvelle épidémie nous rappelle que nous devons investir dans des solutions et technologies novatrices qui répondent aux besoins de renforcement des capacités, de meilleurs appuis et de moyens rapidement engageables pour la santé publique" a-t-il fait valoir.

Présent à la cérémonie de remise de clés, l'ambassadeur de Belgique au Sénégal Phillipe Colyn a indiqué que la question de la sécurité sanitaire est de plus en plus présente dans les débats internationaux car le problème reste certainement d'actualité.

D'après le docteur Pauwels, le Sénégal est le premier pays à expérimenter le Camion laboratoire mobile qui "est un véritable laboratoire compact, sûr, confortable, entièrement équipé et facile à déployer en ce sens qu'il est personnalisable et modulaire pour répondre aux besoins spécifiques".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.