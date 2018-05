Angola: Mirex redéfinit les règles d'appui protocolaire aux entités en mission à l'étranger

Le ministre Manuel Augusto a aussi qualifié d'indispensable que les objectifs de la coopération bilatérale, définis dans les différentes branches d'activité, se traduisent par des résultats concrets, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, en accordant une attention particulière aux relations économiques et commerciales, financières, commerciales par l'établissement de partenariats productifs privés et publics-privés.

Manuel Augusto a souligné qu'à l'exception des organes de souveraineté et des ministres d'État, ainsi que des missions de service autorisées précédemment par le Chef de l'Etat, les missions diplomatiques et consulaires cesseront d'appuyer les entités qui effectuent une mission officielle de service à l'étranger.

Luanda — Désormais les entités, qui voyagent à l'étranger en mission officielle et veulent obtenir l'appui protocolaire des missions diplomatiques et consulaires de l'Angola dans ces pays devraient le faire par le biais d'une demande au ministère des Relations Extérieures (Mirex) pour une approbation éventuelle.

