Guinée: Ramadan 2018 - MTN-Guinee poursuit sa campagne de distribution de repas dans les mosquées

De son côté, Mohamed Lamine Fofana bénéficiaire n'a pas caché ses sentiments :" je suis très content de la société de téléphonie mobile Mtn- Guinée et l'ONG Love and To Children qui ont eu la sagesse de penser à notre mosquée . Et je précise bien, que ce don restera dans les annales de l'histoire de cette maison d'Allah . Ce geste qui est composé de spaghettis du poulet et de la bouillir vient à point nommé. C'est une fierté pour les fidèles musulmans surtout en ce mois Saint de ramadan qu'une société de téléphonie mobile à l'image de Mtn-Guinée pense à nous .cela est une première ", s'est -il réjoui.

" nous avons lancé la campagne de restaurant de la solidarité qui est dans sa deuxième édition ,Cela pour permettre aux fidèles musulmans des cinq communes de Conakry de faire la rupture du jeûne avec des repas composés : de la bouillir, les sandiwchs, des repas chaud ... , aujourd'hui c'était les spaghettis qui étaient au menu dans la mosquée Ibrahima kalil Diawara de bonfi. Et la prochaine étape sera dans le quartier de Gbessia où nous allons cibler les mosquées pour continuer la distribution des repas de qualités au fidèles d'Allah ", a fait savoir Marie Pascaline Curtis responsable des activités sociales et de la communication externe MTN-Guinée.

Depuis le 17mai 2018, la Société de Téléphonie Mobile MTN-Guinee en partenariat avec l'ONG Love and To Children poursuit sa campagne de distribution des plats dans les mosquées en ce mois Saint de Ramadan.

