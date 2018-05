Togo: Démenti relatif au faux équinoxe annoncé par les réseaux sociaux !

Les accros des réseaux sociaux auront vu le message depuis le début de la semaine. Accompagné de la mention « Partagez au maximum », le message dit : « Buvez plus d'eau pendant les sept prochains jours (22-28 mai) en raison de l'EQUINOX ». L'équinoxe est un événement astronomique où le soleil est directement au-dessus de l'équateur.

Mais, l'information est fausse en la forme et au fond. L'équinoxe est déjà passé ; même s'il se produisait, il n'i aucun rapport entre cet événement le corps qui se déshydraterait.

Mise au point de M. EGBARE Awadi Kobiéssama, chercheur en astro climatologie, capitaine de bateau de profession

A priori, c'est une fausse rumeur pour la simple raison que l'EQUINOXE est déjà passé le 20 mars 2018 à 16H15 GMT (EQUINOXE DE PRINTEMPS) et que le prochain est encore loin soit le 23 septembre à 01H54 GMT d'après les euphémiques nautiques qu'utilisent les navigateurs.

Mais les détails explicatifs erronés contenus dans cette rumeur m'interpellent car font appel à des notions peu connue du grand public : la notion du « Soleil Zénithal » caractéristique de la zone intertropicale ou zone sous les tropiques.

En effet tout comme un point de la Terre est repéré par les coordonnées géographiques (Latitude, longitude et voir même l'élévation), chaque astre dans le ciel est repéré par un système de coordonnées, par rapport à l'équateur céleste. Ces coordonnées s'appellent les Coordonnées Equatoriales : la Déclinaison (D) qui est en quelque sorte la « la Latitude » de l'astre dans le ciel et l'Ascension Droite (AR) qui en est « sa Longitude ». Dans cette page, seule la Déclinaison (D) nous intéresse pour expliquer la notion du « Soleil Zénithal ».

Le soleil dans son mouvement apparent saisonnier autour de la Terre coupe chaque 21 mars (plus ou moins 1 jour) l'anneau équatorial de la Terre en un point donné. On désigne ce phénomène encore sous l'appellation du passage du soleil de l'Hémisphère Sud vers l'Hémisphère Nord ou l'EQUINOXE de Printemps.

Ce jour- là, la Déclinaison du Soleil est nulle (D=0°). La conséquence c'est que en ces jours, le soleil s'élève au maximum (90° à midi) dans le ciel des localités de la Terre situées sur l'Equateur c'est-à-dire dont la Latitude est égale à 0°. On dit que le soleil passe au Zénith au méridien supérieur ou à la verticale dans ces localités (en Afrique on peut citer le GABON, LA RDC, le KENYA... ..).

En d'autres termes ces localités reçoivent ce jour un soleil de forte intensité car les rayons du soleil parviennent perpendiculairement au sol, d'où une forte chaleur étouffante et des phénomènes météorologiques violents qui s'en suivent. Le paysan labourant son champ sous le soleil se demande : « c'est quel soleil ça ! ». Ce phénomène se reproduit à l'identique lors du passage du Soleil de l'Hémisphère Nord vers l'Hémisphère Sud autour du 22 Septembre et de façon générale, les deux passages s'observent aussi par des marées significatives sur tous les océans et mer appelées marées équinoxiales-.

Le Soleil continue son mouvement ascendant dans l'hémisphère nord en augmentant de Déclinaison en raison d'un (1°) chaque 3 jours et atteint la Déclinaison maximale de 23°26' N le 21 Juin quand le soleil est au Tropique de Cancer qui marque le Solstice d'Eté. -Aux Tropiques le Soleil reste stationnaire avant de reprendre le chemin inverse ce qui accentue le phénomène du Soleil Zénithal aux Tropiques, la chaleur qui y règne et qui justifie les déserts en ces lieux.

Pendant son ascension dans l'Hémisphère Nord, le phénomène du Soleil Zénithal s'observe progressivement dans les localités de la zone intertropicale Nord.

Tout comme à Équateur, le soleil passe au Zénith dans une localité quand sa Déclinaison (D) est égale à la Latitude du Lieu. Prenons par exemple Lomé, sa latitude moyenne est connue soit 06°N, pour connaitre quand est ce que Lomé connait son « Soleil Zénithal » au cours de l'année, il suffit de savoir quand est ce que la Déclinaison du Soleil qui est de 0° le 20 mars et de 23°26N' le 21 Juin passe à 06°N.

Le Calcul arithmétique ne donne pas ce jour avec précision, pour le connaître il faudrait consulter les données astronomiques ou nautiques issues des Observatoires, ces documents donnent le 05 Avril et le 6 Septembre : jours où la Déclinaison du Soleil est égale à 6°N, les jours avant et après ces dates sont considérés comme des jours d'intense ensoleillement à Lomé pendant que Dapaong reçoit son « Soleil Zénithal » de printemps autour du 20 Avril, c'est ce qui fait que le mois d'Avril est le mois le plus étouffant et le chaud au Togo quand le ciel n'est pas couvert.

Pour revenir à la rumeur vous comprendrez de part ces explications qu'un phénomène astronomique lié au soleil ne peut créer une telle situation au Togo dans les jours à venir et seuls les services météorologiques sont habilités à le prévoir.