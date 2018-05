Sénégal: La guerre des Bourses des valeurs n'aura plus lieu

Le Collectif international "Non à la Place de l'Europe à Gorée" appelle les autorités… Plus »

Le temps n'est plus aux tergiversations, mais à l'action et la CEMAC doit rattraper son retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest où il existe une Bourse des valeurs mobilières fort active.

Le Cameroun (avec plus de 23 millions d'habitants en 2016 et le Gabon (1,9 million d'habitants en 2016) dont plusieurs sociétés ont adhéré au Groupement des industriels du Cameroun (GICAM) répondait , sans détour, à ce profil.

Pour le spécialiste à la Banque Mondiale, André Ryba, « le siège de la Bourse des valeurs s'apparentera à l'endroit où il y a le tissu industriel le plus développé et à celui où il y a le plus de transactions. C'est une logique économique qui va être suivie ».

Pour les entreprises, la Bourse est un instrument essentiel pour le financement du développement économique, notamment pour les Petites et moyennes entreprises (PME). C'est également le moyen pour les dirigeants de valoriser leur patrimoine en le rendant liquide. Plus amplement, grâce aux systèmes de stock-options, pourtant fortement décriés, cela permet d'intéresser le management au succès de l'entreprise avec un mécanisme réellement attractif car la liquidité d'un titre coté valorise réellement les actions. C'est ce que s'emploie à mettre en place la BVMAC.

Fondée le 27 juin 2003 (avec un capital de 1,899 milliard de francs CFA détenu par les banques, les sociétés à portefeuille holding et les compagnies d'assurance) après une décision de 2000 de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), la BVMAC a mis cinq ans pour coter son premier titre : une obligation de l'Etat gabonais de 100 milliards de francs CFA (2007-2012, 5,5%, 152 millions d'euros) financée à hauteur de 82 milliards de francs CFA (125 millions d'euros) par des capitaux de la région (Gabon 40%, Guinée équatoriale 20%, Cameroun 15%... ).

« L'absence de culture boursière est un frein au développement de la bourse des valeurs. Il faut éduquer les populations, les opérateurs économiques et les investisseurs au rôle et au fonctionnement de la bourse... », estimait feu Jean-Félix Mamalepot, ancien gouverneur de la BEAC, dont le siège se trouve à Yaoundé, la capitale administrative du Cameroun.

La création de la BVMAC est née d'un constat établi, en novembre 1994, par la Banque des Etats d'Afrique centrale (BEAC) de l'absence d'un instrument approprié de financement des investissements longs dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) qui regroupe le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine, la Guinée Equatoriale et le Tchad.

La rivalité qui opposait Libreville et Douala pour abriter la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale revêtait un caractère politique entretenu par des conflits de leadership masquées. C'est en 2004, en effet, que la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) avait retenu Libreville pour abriter la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Dans le même temps, le Cameroun principale économie de la sous-région avait créé la sienne, appelée Douala Stock Exchange dans sa capitale économique. Un choix qui entrait directement en concurrence avec la place gabonaise.

