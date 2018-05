Sénégal: Les jeunes entrepreneurs invités à saisir les opportunités offertes par MIT

Le Collectif international "Non à la Place de l'Europe à Gorée" appelle les autorités… Plus »

Différents panélistes parmi lesquels, Yann Le Beux de la startup "Yux Dakar", Soukeyna Ndiaye Ba de FDEA, ancienne ministre de la Décentralisation, Abdoul Aziz Sy de "Impact Dakar" ont relevé les contraintes et challenges de l'inclusion financière qui ont pour noms "le manque de formation et d'informations", entre autres.

Selon Amadou Arona Sy, le MIT, leader mondial de l'innovation, surtout dans le domaine des sciences et technologies, soutient l'éducation et l'entreprenariat en Afrique à travers cette récompense.

Il s'agit pour M. Sy " de renverser la tendance, car jusque là, le MIT s'intéressait plus à l'Afrique anglophone". Il a présenté les initiatives africaines de MIT qui met 700 millions de francs CFA à la disposition des entrepreneurs et des startups d'Afrique.

