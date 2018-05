Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - N'Rdri Kouadio Narcisse et Aminata N'Diaye nommés nouveaux porte-paroles

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), Aimé Henri Konan Bédié, a procédé le vendredi 25 mai, au réaménagement du secrétariat exécutif de sa formation politique.

Ainsi, sont nommés porte-paroles du parti, N'Dri Kouadio Narcisse et Aminata N'Diaye. De plus, N'Dri Kouadio Narcisse est également nommé porte-parole du président de la Conférence des présidents des partis politiques membres du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Henri Konan Bédié.

Outre cette fonction, Mme Aminata N'Diaye est nommée secrétaire exécutive chargée des relations avec les syndicats, les Ong et des groupes socio-professionnels et des mouvements associatifs et N'Dri Kouadio Narcisse, secrétaire exécutif chargé des Commissions techniques nationales.

Les anciens porte-paroles du parti, à savoir Kobenan Kouassi Adjoumani, demeure secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication et Jean-Louis Billon, secrétariat exécutif chargé des études, de la prospective et de la propagande.

Franck YEO

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Communiqué du Pdci-Rda

Son Excellence Henri Konan Bédié, Président du Pdci-Rda, a procédé, ce vendredi 25 mai 2018, à la nomination des porte-paroles du Pdci-Rda.

Ainsi, ont été nommées Porte-paroles du Pdci-Rda, les personnalités dont les noms suivent:

M. N'Dri Kouadio Narcisse

Mme Aminata N'Diaye

Il faut noter que M. N'Dri Kouadio Narcisse est également le Porte-parole du Président de la Conférence des Présidents des Partis Politiques membres du Rhdp.

Fait à Abidjan, le 25 mai 2018

Pr Maurice Kakou Guikahué

Secrétaire Exécutif du Pdci-Rda