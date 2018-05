Cote d'Ivoire: Maracana/Super division "Yamoussoukro 2018" - 19 clubs à l'assaut de Gemc

Le Groupement espoir maracana club (Gemc) de Yopougon-Toits rouges sera mis à rude épreuve ce week-end (samedi 26 au dimanche 27 mai 2018) à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro.

Et pour cause, l'équipe du président Kokoré, championne en titre, sera la formation à abattre à l'occasion de la 9è édition de la phase finale du championnat national de 1ère division de Maracana par les 19 autres prétendants au titre.

Logés dans la poule A, Guéhi Placide (Cap) et les siens devront batailler dur pour sortir d'une poule qu'ils partagent avec le Gema, un adversaire bien connu. A côté du Gema, il faudra se méfier du Gmas Guiglo qui a montré de très bonnes dispositions lors de la précédente édition.

Grand favori de cette 9è édition, la Solidarité maracana club de Yopougon (Somacy) du Pca N'Guessan Blaise qui a survolé les phases éliminatoires d'Abidjan. C'est donc avec la rage de monter sur la plus haute marche du podium que les poulains du coach Yobo Sylvain aborderont la compétition. Et Bota Bi Jean Louis, Tibé Bi Zokou et autres Adébayor pourraient bien être irrésistibles dans une poule C qu'ils partagent avec Banco II, la modeste formation du Djiboua et Bouaflé Mc.

Dans le groupe C, Owery Mc du Pca Bien Kouassi Bien, vainqueur de la coupe nationale 2017, ambitionne également de succéder au Gemc. En clair, les prétendants au précieux "graal" sont tous aussi redoutables les uns les autres. Toute chose qui promet une très belle compétition.

Pour rappel, cette 9è édition de la Super division "Yamoussoukro 2018" de Maracana, doublée de la phase finale du championnat féminin de Maracana, est placée sous le parrainage de M. Assahoré, directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique et la co-présidence de Mme Kondé Mourad (directrice générale de Sodertour Lacs), MM. Brou Kouamé (préfet de Yamoussoukro) et Gnrangbé Kouakou Jean (maire de ladite commune).

Les différentes poules:

Poule A

- Gemc (Champion 2017)

- Gema Yopougon

- Gmas Guiglo

- Cam Issia

Poule B

- MC Dimbokro

- Amis du 16è

- U2M Adzopé

- MC Marcory

Poule C

- Owery Mc

- Bmcy Yakro

- M'Koa Jacqueville

- Sumac Zuénoula

Poule D

-Cafos Duekoué

-Potes d'Angré

-Asac Yopougon

CM2A Yopougon

Poule E

Somacy

-Banco 2

-MC Bouaflé

-Djiboua Mc