Cote d'Ivoire: Commission de la concurrence - Amadou Gon Coulibaly met les membres en mission

«Nous émettons des avis au gouvernement et nous pouvons aussi prendre des sanctions administratives et pécuniaires. C'est pourquoi le Président a changé la nature de cette commission pour la transformer en autorité indépendante afin de permettre aux acteurs de la vie économique d'avoir confiance et d'investir dans le pays de manière à booster l'économie». Et de conclure: «Tout le monde peut nous saisir, les organisations comme le gouvernement... Un consommateur peut nous saisir, mais pas personnellement ; il faut passer par une organisation, par une simple lettre et la commission se mettra en branle», rassure-t-elle.

«Dans ces conditions et aux fins de veiller à la régularité de l'exercice de la concurrence entre opérateurs économiques, il importe que le gouvernement mette en place un cadre juridique et institutionnel qui encadre les pratiques concurrentielles sur le marché intérieur ivoirien», a-t-il expliqué.

De son côté, Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, a indiqué que la mondialisation des échanges met aujourd'hui en relation, à une grande échelle, les marchés et rend, de fait, la compétition entre acteurs tant au niveau national, régional qu'international, rude.

Rappelant, par ailleurs, les réformes gouvernementales visant l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, Amadou Gon Coulibaly est sans ambages: « Cette commission devra contribuer à démontrer au quotidien la capacité du gouvernement à réguler la concurrence, la sincérité et la conformité des pratiques commerciales, à prévenir toute pratique anti-concurrentielle et rassurer les investisseurs sur la sécurité des investissements », a expliqué le chef du gouvernement.

Une commission qui, selon le chef du gouvernement, devrait contribuer, d'une part, à consolider et accélérer la lutte contre la vie chère et à l'amélioration du climat des affaires, d'autre part. Mieux, cette installation, dira le Premier ministre, vient renforcer le dispositif de lutte contre la vie chère.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.