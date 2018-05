Cote d'Ivoire: Eau potable dans le Gbêkê - Les populations remercient le Chef de l'État

Le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, au nom de ses administrés, a remercié le Chef de l'État pour s'être employé à trouver une solution à la grave pénurie d'eau que connaît Bouaké et sa région.

Après plus d'une heure sur les différents chantiers, le Dr Amedé Koffi Kouakou, ministre des Infrastructures économiques et Amadou Koné, ministre des Transports, visiblement heureux de cette mission de terrain, ont tenu à échanger avec les chefs traditionnels et de communauté, à la salle de conférences du Ran-hôtel de Bouaké.

En tant que natif de la localité, le ministre des Transports n'a pas dissimulé sa joie de savoir que les forages qui sont en train d'être réalisés ne seront pas des points d'eau où les populations vont s'approvisionner pour leurs besoins quotidiens. « Je suis heureux d'apprendre que les eaux de forage seront connectées au circuit de distribution de la Sodeci, à travers des canaux de refoulement, et envoyées dans les foyers à travers les robinets », s'est-il réjoui. « Félicitations à vous et à tous vos collaborateurs pour ce qui est fait et est en train d'être fait pour le bonheur de nos populations », a-t-il lancé à l'endroit de son collègue.

Le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, au nom de ses administrés, a remercié le Chef de l'État pour s'être employé à trouver une solution à la grave pénurie d'eau que connaît Bouaké et sa région. « En dépêchant cette délégation, c'est, une fois de plus, la preuve de son engagement à aider la région à retrouver de l'eau potable », a-t-il dit.

Il n'a pas omis le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour sa constante sollicitude, « à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés ». Il a annoncé que deux sociétés vont donner à la commune 3000 et 1400 packs d'eau qui seront distribués gratuitement aux populations.

Pour leur part, les chefs traditionnels et de communauté, à travers leurs porte-paroles, Nanan Gustave Kouassi Kouadio et le doyen Lama Bamba, ont remercié les émissaires du gouvernement pour les avoir associés à la visite.

Au regard du travail abattu au quotidien pour redonner de l'eau potable à toute la région, ils ont pris l'engagement d'expliquer au reste de la population le travail d'Hercule que le gouvernement est en train d'abattre.

Le ministre des Infrastructures économiques a souligné qu'au-delà de cette visite de travail, il s'est agi pour son collègue et lui de rassurer les populations que le Président de la République, le Premier ministre ainsi que le gouvernement ne les ont pas oubliées.

Revenant sur les travaux en cours, il a indiqué, en substance, qu'avec les forages qui ont été réalisés à Sakassou et Botro, cela va permettre de sortir ces deux localités du circuit de distribution d'eau de Bouaké. « Il faut savoir que ces travaux d'urgence, qui sont à l'initiative du Chef de l'État, ne vont pas résoudre définitivement la pénurie d'eau dans la région », a-t-il prévenu.

Cependant, il a fait savoir qu'une solution pérenne viendra du lac de Kossou. « Avec la Banque mondiale, nous allons poser des refoulements d'eau depuis le lac de Kossou. Ces travaux qui se feront d'ici un an vont permettre à Bouaké d'avoir de l'eau en abondance et de façon permanente », a-t-il ajouté. Précisant que le coût de cette opération d'envergure s'élève à 30 milliards de FCfa.

Relativement à la distribution d'eau à travers Bouaké par les camions-citernes de l'Office national de l'eau potable (Onep) et face aux dysfonctionnements constatés, le ministre Amédé Koffi Kouakou a décidé de confier cela au préfet du département par intérim et au maire. « J'ai donné des instructions fermes pour que ce soit vous qui faites dorénavant le programme de distribution à travers tous les quartiers de la commune », a-t-il déclaré.