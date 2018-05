Mali: Présidentielle malienne - Quatre nouveaux candidats déclarés

Depuis des mois, le Parena s'est engagé à travailler à l'unification des rangs de l'opposition. Le parti a estimé que nous aurons plus de chance de réaliser l'alternance si les partis et les groupes politiques de l'opposition se mettaient d'accord sur un candidat plutôt que sur dix. D'abord, nous cheminons dans l'opposition avec Soumeïla depuis cinq ans; d'autre part, Soumeïla a déjà été finaliste à des élections présidentielles. Il n'a fait aucun compromis avec le régime de manière à réduire les chances de l'opposition à une éventuelle compétition électorale.

La présidentielle malienne de juillet intéresse grand monde : une vingtaine de personnes se présente désormais. Parmi eux, il faut également compter Housseini Amion Guindo. Il a démissionné avec fracas début mai de son poste de ministre de l'Education nationale. Son parti la Codem a un poids certain et veut dit-il prendre démocratiquement le pouvoir, pour changer les choses.

Quatre nouveaux candidats se sont déclarés ce week-end à Bamako. Un humoriste Habib Dembélé, deux anciens ministres Dramane Dembélé et Housseini Amion Guindo, et un opposant Oumar Mariko. Au total, une vingtaine de candidatures sont déclarées.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.