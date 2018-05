Togo: Tournoi de Toulon - Le pays tient tête à l'Ecosse

Les deux équipes partent à la pause sur ce score. De retour des vestiaires, les Européens ont mis la pression mais se loupent sur les dernières passes. Entrée en jeu, Agoro Ashraf avait une balle but mais déséquilibré au dernier moment de l'action. Les deux équipes sortent de la pelouse sur le nul d'un but partout. Dans le même groupe, la France a dominé largement la Corée 4-1.

Les poulains de Jean Paul Abalo ont ouvert la marque dès l'entame du match. Thomas Wogodo surprend le gardien adverse et permet aux Africains de mener au score à la 3è minute. Les Ecossais reprennent le jeu à leur compte et c'est logiquement qu'ils égalisent suite à une tete de Hornby.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.