Burkina Faso: Lutte contre la corruption - Le REN-LAC lance une plateforme numérique de dénonciation

En somme, a-t-il dit, le projet se donne pour ambition de lever les contraintes liées à la faiblesse du dispositif organisationnel de la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et l'insuffisance des mesures administratives en réponses aux cas de dénonciation et de saisines administratives.

Le rôle et la responsabilité des acteurs, la nécessité de la transparence budgétaire, les mécanismes de dénonciation de la corruption et enfin les outils de suivi sont les thèmes qui seront développés au cours des ateliers de formation, foi du Dr Claude Wetta.

De l'avis des responsables du projet, il sera mis en place des Comités anti-corruption dans les régions du Centre, des Hauts-Bassins, du Nord, du Centre-Ouest, du Sud-Ouest, et de l'Est.

Intitulé «Accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la recevabilité publique à travers une plateforme d'information anti-corruption», le projet sera mis en œuvre avec la collaboration du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget (CIFOEB).

Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) et le Centre d'information, de formation et d'études sur le Budget (CIFOEB) ont lancé, le vendredi 25 mai 2018 à Ouagadougou, une plateforme numérique dédiée à la dénonciation des actes de corruption au Burkina Faso.

