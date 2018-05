Afrique: Madagascar s'installe en tête

Les adversaires du groupe B en découdront lundi au Old Peter Mokaba. Deux rencontres sont au programme avec en match d'ouverture la rencontre entre le Botswana et l'Angola.

L'autre match au programme de la journée inaugurale n'a livré ni vainqueur ni vaincu. Les Comores et les Seychelles s'affrontaient également au Old Peter Mokaba Stadium de Polokwane. Dans ce duel entre îles de l'océan Indien, les Comores ont fait la course en tête durant la majeure partie de la rencontre avant de se faire rattraper sur le tard (85e).

C'est sur les chapeaux de roue que Madagascar a entamé la compétition. Les Barea, surnom de la sélection malgache, n'ont mis que six minutes pour ouvrir le score. Après un court round d'observation, les hommes de Franklin Andriamanarivo ont très vite inscrit le premier but du tournoi signé Hasina Andrianarimanana à la 6eminute.

