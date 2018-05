Afrique de l'Ouest: Le deuxième forum des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'ouvre mardi à Somone

Le forum des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'ouvre mardi à Somone (Mbour) dans le but de renforcer les capacités des jeunes activistes, citoyens responsables et engagés dans la bonne gouvernance, la promotion et la protection des droits des enfants en particulier des filles en tenant compte des aspects transformateurs de genre, annonce un communiqué reçu à notre rédaction.

Pour la première phase, de cette rencontre de cinq jours, organisée par l'ONG Plan international, les participants seront exclusivement les représentants des Conseils consultatifs Nationaux des Enfants et des Jeunes (CCNEJ) alors que pour la deuxième phase, un comité d'organisation composé de jeunes va identifier les autres participants issus d'autres organisations de jeunes de la région, précise la même source.

Selon le communiqué, en Mai 2017, Plan International a organisé le premier Forum régional des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Sénégal, dans le cadre de sa nouvelle stratégie et du projet PASAP.

Ce forum a été l'occasion de rassembler des jeunes de divers horizons notamment les CCNEJ et d'autres jeunes représentants des organisations régionales telles que le Réseau Ouest Africain des Jeunes Filles/Femmes Leaders (ROAJELF), le Réseau des organisations de jeunesse africaine leaders des Nations-Unies pour l'atteinte des ODD (ROJALNU/ODD- Afrique), le Réseau panafricain des jeunes et adolescents (AFRIYAN/Girls) et le mouvement des guides du Sénégal, rappelle-t-on dans le communiqué.

A l'issue de cet atelier, les jeunes ont identifié six domaines prioritaires sur lesquels ils ont souhaité axer leur travail de plaidoyer et de sensibilisation afin de rendre redevable les Etats par rapport aux engagements pris en faveur de l'effectivité des droits de l'enfant dans la région. Cela a été aussi l'occasion de les impliquer dans la mise en œuvre d'une campagne digitale autour du #4Youth.

Après une année riche en activités et initiatives individuelles et collectives portées autour des six domaines thématiques de plaidoyer par les jeunes, il est nécessaire de faire le bilan sur les progrès réalisés pour renforcer de la dynamique impulsée qui vise à plus et mieux travailler avec les organisations de jeunes.

Ainsi, nous envisageons d'organiser la deuxième session du forum du 28 mai au 1 juin 2018 a la Somone au Sénégal. Cette rencontre sera mise à profit aussi pour présenter aux jeunes la Nouvelle campagne mondiale de Plan International et assurer leur implication en tant que partenaires de l'organisation dans le lancement et la mise en œuvre de celle-ci au niveau de notre Région.