Burkina Faso: Projet « filets sociaux » - Plus de 114 000 ménages bénéficiaires

Après avoir renoué le rendez-vous avec les journalistes la semaine passée, le gouvernement a animé son 2e point de presse de l'année, le vendredi 25 mai 2018 à Ouagadougou.

Pour Laurence Ilboudo, le projet « filets sociaux » et issu d'une convention de financement entre le gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale à travers l'Association pour le développement (IDA). Ce projet, effectif depuis janvier 2015, a pour objectif d'accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables aux « filets sociaux » et d'établir le fondement d'un système adaptatif aux « filets sociaux » au Burkina Faso.

« Le projet comporte trois composantes à savoir les transferts monétaires et programme de sensibilisation destinés aux ménages pauvres et vulnérables, l'établissement des fondements d'un système national adaptatif de base de filets sociaux et la gestion du projet.

Il intervient essentiellement dans le domaine des transferts monétaires, avec des mesures d'accompagnement des bénéficiaires et des communautés sur la santé/nutrition, le développement de la petite enfance et les activités génératrices de revenus », a indiqué, le ministre en charge de l'action sociale.

A l'entendre, le projet couvre actuellement dix provinces dans quatre régions (Nord, Est, Centre-Ouest et du Centre-Est). Le nombre total de ménages bénéficiaires de ces transferts monétaires est de 114 500, soient environ 800 000 individus, a ajouté Mme le ministre.

2, 2% des personnes vivant avec un handicap sont actifs

A l'entendre, ces chiffres vont connaître une hausse parce que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui au développement des économies locales (PADEL), dont le projet « filets sociaux » assure la mise en œuvre de la composante 3, une extension est prévue dans d'autres régions.

La mise en œuvre de ce projet est en lien direct avec le PNDES et les perspectives sont le passage à l'échelle nationale en vue de la couverture de tout le pays, a soutenu Mme Ilboudo.

Parlant du forum national des personnes vivant avec un handicap, le ministre en charge de l'action sociale a affirmé qu'il est prévu se tenir les 4 et 5 juin à Ouagadougou sous le thème : « Autonomisation sociale et économique des personnes vivant avec un handicap : état des lieux et perspectives ».

Pour elle, ce forum se veut un cadre de réflexions avec tous les acteurs sur la question de l'inclusion effective des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso.

A considérer les statistiques, à l'entendre, seulement 2, 2% des personnes vivant avec un handicap sont actives. C'est pourquoi, le gouvernement entend travailler à relever ce taux à 50%. Ce forum réunit environ 1000 personnes avec un budget de 106 millions 770 mille 220 F CFA.

Abordant les questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a affirmé que la rupture des relations diplomatiques avec la Chine Taïwan s'explique par la volonté des autorités de nouer des partenariats qui puissent être utiles et structurants pour le pays.

Il a indiqué que le gouvernement est en train de chercher des solutions pour les étudiants burkinabè dans ce pays et que les programmes taïwanais en cours dans les différents secteurs socioéconomiques continueront sous une autre forme au regard de l'impact sur le terrain. Répondant à une question sur le relèvement de leurs fonctions de deux directeurs au ministère en charge des finances, M. Dandjinou, a indiqué que cette décision n'est pas liée à la grève, mais une question de confiance.

Le porte-parole du gouvernement a salué la mémoire du maréchal des logis-chef, François de Salle Ouédraogo, tombé lors de l'assaut contre les terroristes dans le quartier Rayongo et qui a avait déjà pris une balle dans l'attaque de Aziz Istanbul. Il a indiqué que le gouvernement a prévu renforcer le dispositif sécuritaire dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.