Ile Maurice: Tensions à JinFei - Soodesh Callichurn dit suivre l'affaire de près

De son côté, Shakeel Mohamed souligne qu'il faut que des décisions soient prises le plus vite possible. «Si la police voit qu'il n'y a pas de lodging accommodation permit et que la loi du pays a été bafouée, elle a le droit de mettre fin à l'opération immédiatement.» Contactée, la direction de JinFei fait comprendre qu'elle n'a rien à voir avec la construction.

Entre-temps, Aadil Ameer Meea a appelé Soodesh Callichurn. Le ministre, du Travail, qui se trouve à Genève en ce moment, a dit qu'il allait suivre cette affaire de près. «Cette situation nous a interpellés. On espère que la police, le Fire Service, le ministère de la Santé et celui de l'Environnement vont à présent faire de leur mieux pour revoir les conditions de ces employés», déclare Aadil Ameer Meea.

Shakeel Mohamed et Osman Mahomed du Parti travailliste et Aadil Ameer Meea du Mouvement militant mauricien ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Quand les responsables chinois ont réalisé que les députés allaient s'enquérir des contrats de travail des employés, les choses se sont envenimées. Une employée a même failli rouler sur les pieds de Shakeel Mohamed avec sa voiture...

