Ile Maurice: Sa fille est brûlée vive - «Je ne laisserai pas mon petit-fils connaître son père»

Quant à Ackbar Goolamgoskhan, qui a retenu les services de Me Rama Valayden, il a raconté à la police que sa femme avait renversé de l'alcool sur elle quand elle cuisinait. «Monn tan pé kriyé 'sap mwa'. So linz ti pran difé, monn anvlop enn molton lor li, monn amen li lopital vit», avait déclaré l'homme de 37 ans.

Les faits remontent au 28 novembre 2013, à Triolet. Zarina Goolamgoskhan, alors âgée de 24 ans, est morte après avoir été brûlée au second degré au visage, au cou et sur plusieurs parties du corps. Nazira Eckburally soutient n'avoir rien dit au jeune garçon sur le drame. «Il est trop petit pour comprendre, mais je compte lui expliquer lorsqu'il atteindra l'âge de maturité. J'ai même conservé des coupures de presse pour mieux lui expliquer», fait comprendre la grand-mère.

Ackbar Goolamgoskhan est poursuivi sous une charge réduite de coups et blessures sans intention de tuer. Il a plaidé coupable devant le juge Benjamin Marie Joseph et devrait être fixé sur son sort le 7 juin.

