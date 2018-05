Burkina Faso: Coupe du Faso dames - Etincelle soulève son premier trophée

Quarante-huit heures après l'annonce de la rupture de la coopération entre le Burkina Faso et Taïwan,… Plus »

Ainsi, les joueuses du coach Pascal Sawadogo ont obligé les Militaires à jouer retranchées dans leur propre moitié du terrain et à procéder par des contres. Seulement aucune des deux équipes n'a pu se créer une franche occasion de but.

Dès l'entame de la partie, les deux adversaires vont essayer d'avoir le contrôle du jeu. L'USFA qui était donnée favorite au vu de son avance au championnat sur son adversaire et de l'expérience de certains éléments telles Balkisa Simporé, Zoyandé Diane Sawadogo, Florence Poda, va être submergée par la détermination et le talent des jeunes de l'Etincelle dont Adèle Kaboré, Géneviève Ouédraogo, Sara Ilboudo.

Devant un public des grands jours, l'USFA, actuel leader du championnat national, et Etincelle son dauphin, toutes deux en course pour le titre 2018 voulaient chacune assurer sa saison avec ce 4e trophée de la Coupe du Faso.

