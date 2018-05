Burkina Faso: 32e Coupe du Faso - Salitas FC triomphal

Salimata et Tasséré Footbal Club (Salitas FC) a remporté, hier au stade omnisport Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, la 32e édition de la Coupe du Faso. Vainqueurs (0-2) de l'Association Sportive des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), les protégés du colonel Yacouba Ouédraogo sont, avec ce sacre, en train de révolutionner le football burkinabè.

Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Le coach Ladji Coulibay de Salimata et Tasséré Football Club (Salitas FC) et ses garçons voulaient écrire l'histoire. Ils l'ont réalisé, à travers leur sacre de la Coupe du Faso, dimanche 27 mai 2018 à Bobo Dioulasso. En cinq ans d'existence, dont sa première saison en D1, Salitas FC a remporté la 32e coupe du Faso.

Face à l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB), donnée favori sur le papier, Youssouf Barro et ses coéquipiers ont démontré devant un stade Sangoulé Lamizana quasi plein que le football se joue sur le rectangle vert. 0-2 a été la sanction infligée à une équipe des Buffles de Sya méconnaissable.

Quelqu'un qui n'a pas suivi le match va certainement se poser des questions. Pas la peine de se fatiguer les méninges. Le score sur le tableau d'affichage au coup de sifflet final est bel et bien mérité sur tous les plans. L'équipe du colonel Yacouba Ouédraogo a montré qu'elle en avait envie.

Elle tenait à ce trophée. Déjà à l'échauffement, elle a été la première sur le terrain. C'est après une quinzaine de minutes que l'équipe locale a fait son apparition, apparemment sûre de remporter le trophée et de signer le premier doublé (championnat-Coupe du Faso) de son histoire.

L'ASFB ne savait pas ce qui l'attendait. Malgré sa défaite (1-2) sur ses installations par cette même équipe de Salitas FC lors de son tout premier match dans le championnat d'élite, les «jaune et noir» étaient confiants. Mais rapidement cette confiance a pris une autre tournure juste après le coup d'envoi. Les premiers à mettre le pied sur le cuir sont les garçons du coach Ladji Coulibay.

Sans complexe, ils sont maîtres du terrain. Belle circulation de balle avec une domination territoriale. Salitas FC a ainsi commencé à faire douter le capitaine Chitou Adjibadé Aliou et ses coéquipiers de l'ASFB. Malgré un public acquis à sa cause, l'ASFB est impuissante face aux différentes accélérations de Cyrille Kpan, Youssouf Barro ou encore de Jean Marco Die. Cette domination a fini par payer.

Cédric Badolo dans l'exécution d'un un coup de pied arrêté (10e), a vu son ballon dévier par le mur. Aboubacar Sawadogo, récupère le ballon et d'un coup de tête intelligent oblige le portier de l'équipe locale, Kader Kobré, à aller chercher le ballon au fond des filets.

Cette ouverture du score par ces novices de Salitas FC n'était pas dans les plans du coach de l'ASFB, Oscar Barro. Elle a, par contre, créé une seconde adrénaline pour l'équipe visiteuse. Elle est sur toutes les balles. Elle s'est permise par moments de jouer sur l'orgueil de leurs ainés en produisant du spectacle.

Mais celle-ci n'a en aucun cas réveillé les Buffles. Ils vont continuer impuissamment à subir la domination sans inquiéter en aucun moment la défense de Salitas FC jusqu'à la pause. Avec les conseils de l'encadrement, l'ASFB est revenue avec un autre visage. Elle a eu la balle de l'égalisation.

Malheureusement le coup de tête de Sékou Sidibé (47e mn) est passé au-dessus de la barre transversale du portier de Salitas FC, Adama Sawadogo. Cette révolte du champion du Faso foot 2017-2018 n'a été qu'éphémère.

Cédric Badolo, encore lui dans l'exécution d'un coup de pied arrêté a mis le ballon sur la tête de Hugues Wilfried Dah qui offre le second but à son équipe (49e). A 2-0, les carottes semblaient être cuites pour Oscar Barro et ses garçons.

Le public qui devait jouer sa partition est devenu subitement muet. La seule animation au stade est assurée par les supporters de Salitas FC.

Sur le terrain, l'aveu d'impuissance se laissait lire sur les visages des «jaune et noir». Ils ont failli prendre un troisième but. Jean Marco dans ses œuvres, s'est permis de passer en revue la défense de l'ASFB. Ali Vital, Ouédraogo à la réception, n'a pas pu cadrer son ballon (60e).

Des actions similaires se sont répétées sans qu'il n'y ait évolution du score jusqu'au coup de sifflet final. Salitas FC, club qui n'a jamais connu de défaites à Bobo Dioulasso, brandit le trophée de la 32e coupe du Faso.

La petite finale disputée entre le RCK et l'AS Sonabel a tourné à l'avantage des Faucons, 3-0. Outre le trophée et les médailles, Salitas FC a reçu la somme de 10 millions de FCFA des mains du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'ASFB, elle, a été récompensée par des médailles et la somme de 7,5 millions de FCFA.