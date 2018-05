Le Dr Rudi Pauwels, Fondateur et président de la Fondation Praesens basée en Belgique, a officiellement… Plus »

« L'Institut a été une occasion pour moi de mieux comprendre et de mieux intégrer l'approche genre dans mes recherches. Echanger avec les collègues chercheurs sur le thème et sur la méthodologie empruntée m'a beaucoup servi », a déclaré Dr Oumar Doumbiya, venu de la Guinée.

La Directrice de l'Institut, le Pr Philomina Okeke-Ihejirika du Département des études sur les femmes et les genres de l'Université de l'Alberta, pour sa part, s'est dite satisfaite du niveau des débats et de l'importance des questions soulevées lors des échanges entre chercheurs et spécialistes des questions de genre.

Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) a procédé, le vendredi 25 Mai à la cérémonie de clôture de l'édition 2018 de son Institut annuel sur le genre. Les chercheurs, venus des cinq différentes régions du continent, sont rentrés très satisfaits du déroulement de cet événement. Ils se sont également réjouis des connaissances acquises durant cette rencontre qui a eu lieu du 14 au 25 Mai à Dakar, Sénégal, et qui avait pour thème : « recherches féministes, universités et transformation sociale en Afrique ».

