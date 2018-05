Tunisie: L'Instance vérité et dignité va finalement poursuivre ses travaux

Dés leur arrivée à Braga, les internationaux tunisiens ont vite fait de chausser les crampons et de… Plus »

C'est un signe d'apaisement. L'accord avec le gouvernement intervient après des semaines de doutes et de polémiques sur l'avenir de l'Instance vérité et dignité.

En Tunisie, l'Instance vérité et dignité chargée de la justice transitionnelle pourra finalement poursuivre ses travaux. Malgré un avis défavorable du Parlement, qui a voté en mars dernier contre la prolongation des travaux de l'IVD, l'instance a fini par se mettre d'accord avec le gouvernement pour continuer sa mission et solder les comptes du passé dictatorial de la Tunisie. Un accord qui intervient alors que doit s'ouvrir, demain mardi 29 mai à Gabès, dans le sud-est du pays, le premier procès instruit par l'IVD.

