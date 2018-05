Ile Maurice: Facettes cachées de... Eddy Tong Sam - Le médiateur

Eddy Tong Sam, médiateur juridique et formateur en cyber lois et en technologie de l'information, a été nommé président de la «Chinese Speaking Union». En sus d'apprécier le temps passé en famille, Eddy Tong Sam aime bricoler et embellir ses intérieurs.

M. Tong Sam, quelles seront vos priorités en tant que président de la «Chinese Speaking Union» ?

Assurer la continuité, être à l'écoute de tout le monde, innover, établir un plan de travail pour promouvoir la langue chinoise et ses valeurs à Maurice, entre autres. J'ai déjà pris contact avec mon prédécesseur Mario Hung, et j'espère rencontrer bientôt toute mon équipe afin que nous puissions ensemble œuvrer pour la communauté sino mauricienne et toute la population.

Que faites-vous durant votre temps libre et durant les week-ends ?

Durant mon temps libre, j'aime bien bricoler et embellir ma maison. Durant les week-ends, je sors en famille avec les enfants.

Parlez-nous justement de votre famille.

Mon épouse Doreen et moi avons deux petites filles, Darleen et Evelyn, âgées de six et huit ans. Elles sont adorables et quelques fois, très coquines aussi.

Cuisinez-vous ?

Quand j'en ai le temps.

Gourmand ou gourmet ?

Les deux...

Un péché mignon ?

J'adore le chocolat noir et le Kit Kat à l'arôme de thé vert

Pratiquez-vous du sport ? Lesquels ?

Quand j'ai du temps, je fais de la marche à pied, soit à Sodnac, soit à Balfour.

Quels livres lisez-vous actuellement ?

The Governance of China de Xi Jinping, et Adventures of the Mad Monk Ji Gong de Guo Xiaoting. Pour me relaxer, je relis les bandes dessinées de mon enfance comme Lucky Luke et Astérix

Qu'écoutez-vous à la radio ?

Les infos et la musique.

Et la télévision ?

Les émissions de variétés et les séries asiatiques.

Quel type de musique écoutez-vous ?

Des ballades, de la pop et les mélodies des comédies musicales.

Pour vous, c'est quoi le bonheur ?

Être entouré de ma famille et être en bonne santé.

Qu'auriez-vous souhaité réaliser avant de quitter ce monde ?

Voir mes filles heureuses et accomplies.