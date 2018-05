Ile Maurice: Légumes - Meilleur prix de vente d'ici un mois

«Cette année, il y a eu une hausse de 30 % du prix de vente des légumes en comparaison avec les cinq dernières années. Mais je pense que d'ici le 15 juin, un retour à la normale n'est pas à écarter.» Le prix de la pomme d'amour à la livre devrait connaître une baisse significative. Il devrait passer de Rs 60 à Rs 25 ou Rs 30. «Les piments, qui se faisaient rares et qui se vendent à Rs 125 la livre, devraient aussi être plus présents sur les étals d'ici la fin du mois de juin.»

Le climat attendu durant les mois de juin et juillet est considéré comme l'un des meilleurs. «Ce sont des mois cléments à la production. On utilise moins de pesticides et d'insecticides lors de cette période», explique Kreepalloo Sunghoon, président de la Small Planters Association. Il prévoit davantage de légumes sur les étals et un meilleur prix de vente également.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.