Madagascar: Tournoi Rugby Academy - Un très beau doublé de Toliara

Les deux équipes de Toliara avec leur coupe.

Les deux équipes de Toliara ont survolé le tournoi à Satrokala.

Après la 1re édition du Tournoi rugby Academy à Toliara, c'est à Satrokala sur le nouveau terrain construit par la société de Tozzi Green que s'est tenue la seconde édition samedi dernier. Une compétition organisée par Tozzi Green, Mane et Terres en mêlées.

En 2018, la « Rugby Academy Ihorombe » voit le jour sous l'impulsion de Tozzi Green et ses partenaires, cette initiative entrant dans le cadre des actions socio-économiques de cette entreprise dans l'Ihorombe. Pour marquer l'ouverture de cette académie, le tournoi de rugby réunissant des équipes du Sud de Madagascar a été organisé. Ils étaient une centaine de jeunes de 14 à 20 ans venant du Sud de Madagascar, à se partager leurs joutes pendant cette journée. Il s'agit des équipes masculines et féminines de Satrokala, d'Andiolava, de Mikea Lodge, de Toliara et d'Ihosy. Au terme d'une compétition intense, les équipes de Toliara ont été sacrées aussi bien chez les garçons que chez les filles. En finale, les protégés de Mandela se sont imposés par quatre essais à trois, face aux garçons de Satrokala.

Pourtant, lors de cette rencontre, les poulains d'Olivia ont mené au score par trois essais à un à la première période. Les Tuléarois ont renversé la tendance à la seconde période. « Ils confondaient vitesse et précipitation. Les joueurs ont beaucoup perdu le ballon, ce qui a profité à notre adversaire » a indiqué Olivia, coach de l'équipe de Satrokala. Chez les filles, le sacre est revenu toujours à la formation de Toliara. C'est par cinq essais à un que les filles de Mandela ont remporté la victoire finale contre celles de Mikea Lodge. Les joueuses de Satrokala, tenantes du titre, ont été éliminées en demi-finale par les joueuses de Mikea Lodge.

Le nouveau terrain construit par Tozzi Green

Un nouveau terrain de rugby. À travers le rugby, Tozzi Green ambitionne de « transmettre les bonnes valeurs aux jeunes, et leur donner toutes les chances de devenir des adultes responsables. Des valeurs telles que l'honneur, l'amitié et le sens commun » dixit Alessandro Berti, DG de Tozzi Green Madagascar. Soucieux d'offrir le meilleur cadre pour les joueurs de rugby en herbe de Satrokala et des environs, l'équipe de Tozzi Green a trouvé extraordinaire l'idée de construire un terrain de rugby dans les normes où les jeunes seraient fiers de pratiquer un sport qui les édifie et leur promet un avenir meilleur. Le défi a été ainsi relevé de réaliser une pelouse digne de ce nom, grâce à un savoir-faire agricole éprouvé. C'est seulement avec ce type de projet ambitieux qu'on peut donner un vrai espoir aux jeunes.

Certes, un petit geste pour la société, mais représentant une grande source de fierté pour les enfants. « C'est une belle initiative de la société de se lancer dans l'éducation des jeunes à travers le sport. C'est un bel exemple car le rugby est une belle école de la vie et contribue aussi à la préservation de la paix dans cette partie de l'Ile » a fait savoir Jean Claude, Directeur Général de l'Académie Nationale des Sports. Autant dire que, le pari est gagné pour Tozzi Green ... .