Madagascar: « Fetin'i maman'ty » - Le Coliséum, à moitié plein !

Pas de guichets fermés pour les gars de « Maman'ty » et LH pro, mais une première réussie quand même ! Hier, le petit monde humoristique tananarivien s'est invité au Coliséum. Le public a répondu présent et a apprécié le spectacle. On sentait cependant une petite pointe de déception de la part des organisateurs : « Nous nous sommes lancés le défi et nous sommes allés jusqu'au bout. Si on est satisfait ? Pas tant que ça. Nous avons beaucoup investi et avons donné le meilleur, mais cela n'a visiblement pas suffi.

On est cependant fier de nous », explique Luk Hervé. La veille de l'évènement, le Coliséum a accueilli cette manifestation politique des partisans du pouvoir qui a tout changé. Pour LH Pro, tout a déjà été mis en place. Ils ont donc du refaire tout le travail. L'équipe a du redoubler d'effort. Honorat avec sa tenue de « mpihira gasy », Francis, Goth, Zisy & Lenina, Barhone ainsi que les gars de Tsiky tsidika ont, comme les éditions précédentes, donné le meilleur. « Fetin'i maman'ty » ne s'est pas fait à guichets fermés, mais pour une grande première dans le plus grand espace de spectacle de la Capitale, c'est une réussite !