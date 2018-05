Madagascar: Encore beaucoup de difficultés en perspective

La décision de la HCC a pris de court, la plupart des manifestants de la Place du 13 Mai ayant d'abord retenu la non déchéance du chef de l'Etat. La tonalité des discours et des commentaires entendus sur place montre que, la pilule est particulièrement difficile à avaler. Comme nous l'avions dit samedi dernier, la campagne d'explications sera difficile à mener, mais l'arrêt qui a été rendu doit maintenant s'appliquer. On ne sait pas quelles incidences cela aura sur la suite des événements.

Au niveau des états majors politiques, les plans sont déjà établis. Chaque camp pense déjà à la manière dont il va tirer profit de cette décision. On spécule sur la façon d'interpréter ce fameux article 54 de la Constitution. Les membres du MAPAR affirment que leur parti est majoritaire, et que le Premier ministre doit obligatoirement sortir de leurs rangs. Le pouvoir soutient qu'il a 79 députés lui étant favorables à l'assemblée et qu'il est donc maître du jeu. La confiance des membres du parti présidentiel a été clamée par le président du sénat et non moins président du parti HVM à Antsonjombe. Les discussions qui vont avoir lieu dans les jours à venir vont donc être très tendues.

Tout cela entre dans le cadre des négociations qui vont se tenir dans les jours à venir. Il est à rappeler que la nomination du Premier ministre doit avoir lieu dans les sept jours qui viennent. Maintenant que les acteurs politiques ont pris acte de la décision de la HCC, les députés du changement vont devoir rentrer dans le rang. Ils vont obéir à la discipline de leur parti. Les militants de la Place du 13 Mai ne vont certainement pas renoncer aussi facilement car ils ont pu dénoncer durant ces deux mois, toutes les tares du système. On ne sait pas si ceux qui vont bientôt être nommés vont tenir compte de tout ce qui a été dit. La communauté internationale voulait une résolution de crise faite par les Malgaches. Elle est en bonne voie.