Madagascar: Ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale - Ramampy Zénaïde Lechat prône l'apaisement

Allusion. Connue pour avoir consacré son temps à la promotion de la femme, Ramampy Zénaïde Lechat reconnaît que son appel s'est fait un peu tardivement, mais elle reste toutefois confiante qu'elle ne va pas prêcher dans le désert. La présidente du bureau du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires a fait, en outre, allusion sur le rôle des mères dans le foyer qui règlent les disputes entre leur progéniture et essaient à leur façon de trouver le juste milieu.

La présidente du bureau du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires et non moins ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, donne son avis sur la situation qui prévaut dans le pays.

