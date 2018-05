Madagascar: Grande Braderie - Un bilan satisfaisant

La 19e édition de la Grande Braderie de Madagascar a pris fin hier au Palais des Sports. Une édition spéciale fête des mères qui s'est achevée avec un bilan satisfaisant. « Nous avons atteint notre objectif », a expliqué un responsable de Madavision qui a fait état de plus de 40 000 visiteurs. En tout cas, hier encore le Palais des Sports a affiché une bonne affluence. Tout simplement parce que c'est pendant la dernière journée que les participants font le maximum en termes de remise. Bref, malgré les problèmes rencontrés par certains participants dont les marchandises sont encore bloquées à la douane, la manifestation s'est déroulée comme il faut. Pour rappel, la Grande Braderie de Madagascar a enregistré 280 participants au cours de cette édition. Cependant, des participants étaient obligés de se désister à cause de la non sortie à temps de leurs marchandises

