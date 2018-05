Madagascar: Mobilité des jeunes - L'ambition du projet «building bridges»

Les initiateurs du projet Building Bridges l'ont compris, les échanges forment les jeunes.

Permettre aux jeunes de l'Océan Indien et de l'Europe de tisser des liens et réussir à s'affranchir de la distance (dans tous les sens du terme) qui les sépare, tels seraient les objectifs du projet «Building Bridges». Un projet qui entend réaliser pour les personnes bénéficiaires l'expression «les voyages forment la jeunesse» et qui est financé en grande partie par l'Union Européenne. Associant cinq organisations de l'Océan Indien et deux structures de l'Europe, ledit projet ambitionne également de «renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse entre les pays de l'Océan Indien et de l'Europe». Pour ce faire, Building Bridges projette de créer et de développer des outils éducatifs d'animation et de formation.

Ce, dans le but de développer chez les sept organisations, «les compétences en matière d'ingénierie de projet et de formation». La mobilité étant le maître-mot du projet Building Bridges, les jeunes bénéficiaires ne seront pas en reste. Ils pourront s'ouvrir à d'autres horizons, d'autres cultures. Les jeunes bénéficiaires pourront également développer leurs compétences en matière de communications, d'esprit d'initiative ou de créativité. Il convient de noter que dans le cadre de Building Bridges, Madagascar va accueillir du 1er au 10 juillet la Rencontre de douze jeunes issus des Iles de l'Océan Indien (six Mahorais et six Réunionnais).