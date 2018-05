Madagascar: Tombola Hydis - Les deux gros lots échoient à une gamine et à son frère

La remise de ces lots a été effectuée, vendredi 25 mai, à l'enceinte Bricoland à Andraharo. Rapportant le premier lot, Miria Aina Rafanomezantsoa, titulaire du ticket n°032603387 a reçu un four électrique d'une capacité de 20 litres. Avec le ticket n°032603375, son frère Christian Rafanomezantsoa a gagné le deuxième lot portant sur un robot multifonction. Ce fait surprenant a évidemment attiré la curiosité de certains observateurs sur la transparence de ce jeu. Y-a-t-il une complaisance ou une faude là-dessous ? La réponse de l'organisateur est « non ». Effectué le 19 mai, le tirage de cette tombola s'est déroulé sous la surveillance de police de jeux assermenté, composé de deux officiers. Il s'agit de Zavamila Justome et de Randrianjafinirina Alain Sylvestre. Il est à rappeler que chaque client du Shop Liantsoa a pu participer à cette tombola à chaque fois qu'il achetait un produit distribué par Hydis.

Incroyable mais vrai. Un adolescent et une gamine, tous les deux sont issus d'une même famille, ont raflé les deux gros lots sur les dix du tombola organisé par la société de distribution de produits alimentaires, d'appareils électroménagers et de détergents Hydis aux clients du Shop Liantsoa de la capitale, du 21 mars au 1er Avril dernier.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.