Madagascar: Parlementaires pro-régime - Pour la décision prise par la HCC

Début. Ils ont été ainsi unanimes que seules les élections constituent la solution pour Madagascar. Et eux de réitérer que le pays a besoin d'un apaisement. Ce groupe parlementaire a aussi sollicité la candidature de Hery Rajaonarimampianina à la prochaine élection présidentielle. De son côté, le président national du HVM Rivo Rakotovao d'annoncer que le meeting d'Antsonjombe n'est qu'un début. « Nous allons sillonner tout le territoire pour démontrer que nous sommes majoritaires dans notre pays», a-t-il soutenu. Après avoir gardé le silence durant un certain temps, ce parti va ainsi procéder à sensibiliser et à mobiliser sa base. Notons que les Rivo Rakotovao, Henry Rabary-Njaka, Paul Rabary, Rachid Mohamed, Jaobarison Randrianarivony, Maharante Jen de Dieu, Harry Laurent Rahajason et Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, pour ne citer qu'eux, ont été présents à Antsonjombe.

