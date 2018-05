Madagascar: ES-DES - La filière « Economie » intéresse les jeunes

La directrice de l'ES-DES lance une formation spécialisée.

Une hausse de 15% de l'effectif des étudiants qui se sont inscrits à l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES), a été observée comparée à l'année universitaire 2017.

Cette université privée propose quatre filières, à savoir l'Economie, la Gestion, le Travail Social et l'Agronomie. « Mais la filière « Economie » intéresse davantage les jeunes. La preuve, plus de 60% des étudiants inscrits l'ont choisi », a déclaré Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de l'ES-DES. Rappelons que, cette école de développement est appuyée par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) dont elle est également la présidente. Vient ensuite les filières Gestion et Travail Social. L'ES-DES qui est homologuée par l'Etat, travaille également en étroite collaboration avec l'université d'Ankatso en vue d'orienter des étudiants vers des projets de développement ou à créer leurs propres entreprises, et ce, par le biais des formations plus pratiques.

Externalités positives. « J'ai choisi cette filière au sein de cette université privée il y a trois ans car mon ambition est de contribuer à la mise en place d'une banque de développement dans le pays en vue d'une création d'externalités positives. Les formations dispensées par l'ES-DES sont également complètes d'autant plus que les enseignants sont facilement accessibles. En outre, nous organisons périodiquement des conférences afin de lancer des débats sur des thèmes précis dont entre autres, « la pauvreté, l'exclusion et l'inégalité sociale face au développement », et ce, via une vidéo de projection », a témoigné Sambasombiniaina Maio Zinot, étudiant en 3e Année en Economie.

Formation spécialisée. Par ailleurs, l'ES-DES étend ses activités en lançant une formation spécialisée à Antsirabe. « Il s'agit d'une formation professionnelle prodiguée à la demande des étudiants venant de cette région. Nos enseignants s'y déplacent ainsi pour assurer la formation de 90 étudiants composés notamment des fonctionnaires qui effectuent une demande de reclassement. Ceux-ci s'intéressent principalement à la filière Travail Social. L'objectif est d'avoir un diplôme de Licence en la matière tout en étant directement opérationnel », a conclu la directrice de cette école de développement.