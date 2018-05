Ile Maurice: Journée mondiale de l'environnement 2018 - Lancement des activités à l'Institut Mahatma Gandhi le 5 juin

communiqué de presse

Le coup d'envoi des activités qui seront organisées dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement 2018 sera donné le 5 juin 2018 à l'Institut Mahatma Gandhi à Moka à l'initiative du ministère de la Sécurité Sociale, de la Solidarité Nationale, de l'Environnement et du Développement durable.

Cette Journée sera marquée par le lancement du 'Eco-bin project'. En vue de préserver l'environnement, le ministère de tutelle fera don de poubelles de tri sélectif à 57 Centres sociaux et 12 autorités locales pour la collecte de bouteilles en plastique. Le public, y compris les établissements scolaires, seront encouragés à déposer leurs bouteilles en plastique au point de collecte le plus proche. Ces bouteilles seront ensuite envoyées aux recycleurs de plastique.

Recycler c'est aussi produire des nouvelles matières qui pourront être utilisées dans la production de nouveaux biens. Le recyclage permet donc d'économiser des matières premières brutes extraites du milieu naturel. Cette action permet ainsi de préserver l'environnement des impacts nocifs de la surexploitation des ressources naturelles tout en minimisant les dépenses énergétiques.

A cette occasion, un clip vidéo sur les impacts du plastique sur l'environnement sera lancé et des affiches et des brochures distribuées. Par ailleurs, les gagnants du concours de peinture lancé l'année dernière lors de la Journée mondiale de l'environnement seront récompensés.

Les autres activités comprennent : une exposition les 7 et 8 juin 2018 à la municipalité de Port Louis pour sensibiliser le public sur les impacts du plastique dans le pays et en mer ; et une journée de nettoyage de la plage et du lagon de Flic-en-Flac et des campagnes de sensibilisation pour le public.

Journée mondiale de l'environnement 2018

Le thème choisi cette année est 'Combattons la pollution plastique !' Ce thème encourage les gouvernements, les industries, les communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables afin de réduire de toute urgence la production et l'utilisation excessive de plastiques à usage unique responsable de la pollution de nos océans et représentant une menace pour la santé.

La pollution par les plastiques est épidémique. Chaque année, au moins huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans, l'équivalent d'un camion à ordures complet à chaque minute, causant la mort d'un million d'oiseaux de mer et de 100 000 mammifères marins. Le monde utilise 500 milliards de sacs en plastique chaque année. Nous consommons un million de bouteilles en plastique chaque minute. Le plastique représente 10% de tous les déchets que nous produisons.