Tunisie: Les handballeurs haut la main... !

our s'attacher les services de ce dernier, les dirigeants de l'Etoile ont mis sur la table la somme de 350 mille dinars, outre la cession du portier indésirable Zied Jebali. A noter que Jéridi est convoité également par les deux clubs saoudiens Ahly Jeddah et Al Fath. Affaire à suivre...

Après le départ de Balbouli et la mise à l'écart de Zied Jebali pour les raisons que l'on connaît, les responsables étoilés ont pris attache avec le «keeper» du CSS, Ramy Jéridi, en mauvais termes avec ses dirigeants et dont le bail avec les «Noir et Blanc» expire en juin 2019. P

